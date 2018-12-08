Олег Кононов: "У "Спартака" еще многое не получается"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Анжи" в матче 17-го тура премьер-лиги (3:0) заявил, что игра его команды пока не является идеальной.

- Нам удавались комбинации, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". - Конечно, хотелось бы играть еще лучше, еще содержательнее. Но в концовке первого тайма мы провели очень хороший отрезок. Заработали пенальти, который не вызывает сомнений. Второй одиннадцатиметровый тоже, как мне кажется, очевидный. Эмоций у игроков "Анжи" было много, но мяч попал в руку игроку хозяев. А в эпизоде с третьим голом отличную передачу сделал Джано.

Конечно, многое у нас еще не получается. Хотя я не помню, чтобы кто-то забивал в Махачкале три гола. Пусть и с пенальти. Ребята вышли сегодня очень собранными.

"Спартак" выполняет 25 процентов от того, чего я от него ожидаю. В идеале мы должны играть таким образом, чтобы больше атаковать, держать мяч. А это невозможно без четко организованной обороны.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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