Олег Кононов: "У меня было пять кандидатов, из которых мы выбрали Айртона. Он подходит под наш стиль"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, как красно-белые выбирали своего новичка бразильского защитника Айртона.

- Айртон - молодой игрок, он является футболистом сборной Бразилии U-21. Играет на позиции левого защитника, но до этого он был полузащитником и даже нападающим, - сказал Кононов в эфире "Матч ТВ". - Он имеет хорошую стартовую скорость, выносливость и хороший дриблинг. Айртон умеет вести силовую борьбу. Вообще, у него много хороших качеств. Конечно же, у него есть определенные недостатки, так как он еще молодой игрок. Я уверен, что столкнусь с определенными тактическими проблемами. Его нужно будет обучать и направлять. Айртон хорошо действует в отборе. Я смотрел много его игр, и каждую из них я разбирал по разным направлениям. Наблюдал за тем, как он играет в атаке и в обороне.

У нас работает достаточно серьезный селекционный отдел, который просматривает достаточно много кандидатов на каждую позицию. Понятно, что нам нужно выявлять определенные проблемы на каких-то позициях, и мы ищем игроков. У меня было пять кандидатов, из которых мы выбрали Айртона. Понятно, что за мной первое слово, но мне он понравился. Надеюсь на его дальнейший рост и учебу. Я был в Бразилии и видел матчи местного чемпионата. Там достаточно высокий уровень, и просто так молодой футболист там не заиграет. Ему нужны определенные качества и уровень. Но чемпионат Бразилии медленнее нашего. Российская лига более силовая и быстрая, поэтому ему надо будет адаптироваться. Айртон подходит под наш стиль.