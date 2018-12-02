Олег Кононов: "У Фернанду растяжение - это старая травма"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов дал интервью после домашней победы в рамках 16-го тура чемпионата России над "Локомотивом"​ со счетом 2:1.

– "Спартаку" удалось забить в первом тайме два гола, – заявил Кононов. – Игра в первой части матча шла по плану. Многие футболисты красно-белых еще не до конца восстановились, это сложно, но старались больше прессинговать. Да, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Софьян Ханни активно играли на своем фланге, но не было конкретной цели атаковать в этом направлении. У вратаря Артема Реброва была микротравма, кажется, что у него сотрясение. Полузащитник Фернанду получил растяжение, у него старая травма.

"Спартак" одержал вторую победу подряд в чемпионате России с момента назначения Кононова на пост главного тренера. Красно-белые вышли на 4-е место, догнав по очкам "Локомотив".