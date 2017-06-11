Олег Кононов: "У "Ахмата" нет времени втягиваться в рабочий процесс"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов заявил, что команде некогда втягиваться в рабочий процесс. По словам специалиста, на первом сборе шанс проявить себя получат молодые футболисты.

– Не могу сказать, что первый сбор будет втягивающим, потому что у нас нет на это времени, – сказал Кононов в интервью пресс-службе "Ахмата". – Мы будем сразу серьезно работать. Он делится на микроциклы. Нам необходимо отработать тактические моменты, заложить функциональную базу, а также просмотреть молодых ребят и тех игроков, что были в аренде. Мы будем работать в двухразовом режиме.

На этом сборе у нас будет две игры. Хочется посмотреть на двух молодых игроков, которые еще не тренировались с основой: Адамов и Умаев, забивший 16 мячей за молодежный состав команды в прошлом сезоне.