Олег Кононов: "У "Ахмата" боевой настрой, нужно приложить все силы для победы"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что его команде нужно приложить все силы для победы. Он также добавил, что все игроки находятся в хорошей физической форме.

– Настрой у всех боевой, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кононов. – Играем с хорошей командой, впрочем в премьер-лиге все такие. Очень важная игра. Конечно, нам нужно приложить все силы для победы.

Надеюсь, что все игроки, вернувшиеся из сборных, находятся в хорошем расположении духа. Бериша в хорошей форме, Мохаммади всегда полностью отдается игры. Ожидаем, что сегодня все будут в тонусе.

Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"