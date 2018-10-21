Олег Кононов: "Спартак" последние игры проводит с прессингом и давлением, "Арсеналу" будет непросто"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов поделился ожиданиями от игры 11-го тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

- Во время паузы мы готовились не только к "Спартаку", но и ко всем соперникам. Провели большую работу, - сказал Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Наша задача - достичь баланса между обороной и атакой.

Мы любим атаковать и нам надо защищать свою атаку. "Спартак" последние игры проводит с прессингом и давлением, нам будет непросто. Но нам никак нельзя не атаковать, настраиваем на это ребят.

Бакаев хорошо вписался в нашу командную игру, это потеря для нас. Но я рассчитываю на всех игроков, которые у нас в команде.