Олег Кононов: "Спартак" находится на правильном пути"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что его команда находится на правильном пути. 52-летний специалист добавил, что ему необходимо около четырех месяцев на то, чтобы поставить желаемую игру.

- Передо мной ставились определенные и абсолютно выполнимые задачи в момент прихода в "Спартак", - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Предстояло сплотить коллектив, дать определенное направление игры, выбрать из тех футболистов, которые имелись, игроков, на которых я мог в тот период времени сделать ставку.

Чтобы поставить почерк моей игры, необходимо около четырех месяцев. Верю, что мы находимся на правильном пути и добьемся того, чего хотим.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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