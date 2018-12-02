21:59 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Спартак" должен всегда побеждать"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после игры 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что команда должна всегда побеждать, переигрывать соперника, действуя с мячом.

– Что вы сделали с Ханни?

– Я ничего не делал. Это он выходит и делает на поле. Он понимал, что игра с "Рапидом" у него не совсем удалась, – сказал Кононов на пресс-конференции.

– Команда во время гола играла очень высоко. Последние голы – как под копирку.

– Вот вы говорите, что мы высоко играем. Мы еще не высоко играем. Мне бы хотелось. То, что мы сейчас играем, это 20 процентов от того, что мне хотелось бы.

– Можете прокомментировать состав на матч?

– В первую очередь, я думаю о своей команде, а не подстраиваюсь под соперника. Это всегда так было, еще до "Спартака". Мы должны всегда побеждать, переигрывать соперника, действуя с мячом, а не действуя без мяча. Мы должны переигрывать соперника, даже если у них лучше подбор исполнителей. (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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