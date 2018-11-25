Олег Кононов: "Спартак добился победы за счет командного духа"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в 15-м туре чемпионата России, которая стала первой для него на новом посту.

– Мы рады, что победили. Матч был непростым. Рады тому, что мы были вместе сегодня, друг за друга играли. "Спартак" добился победы за счет командного духа. Это самое главное на данный момент. То что, что я жал от команды. Все остальное уже детали.

(Александр Рогулев)