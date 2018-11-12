20:37 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Слишком мягкий тренер? Я требовательный"

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Олег Кононов на презентации в качестве главного тренера "Спартака" ответил на вопрос о том, что его считают слишком мягким тренером.

– Как относитесь к репутации слишком мягкого тренера?

– Ни один футболист мне такого никогда не говорил. То, что веду себя достаточно спокойно на бровке, еще ни о чем не говорит. Тренер может быть эмоциональным или нет, но он всегда должен быть требовательным. И я – требовательный. (Вячеслав Короткин)

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