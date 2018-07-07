Олег Кононов: "Сейчас нет такого: тренируйте меня, тренеры. Профи каждый день работает над собой"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов подвел итоги предсезонного сбора тульской команды в Австрии.

- Ребята работают, выкладываются на 100 процентов – меня это радует. Важно, что приходишь со своим мировоззрением, начинаешь работать и чувствуешь при этом одобрение и полное понимание со стороны игроков. Тренер всегда отталкивается от тех футболистов, которые есть, - цитирует официальный сайт клуба Кононова. - По 10-бальной системе - на семерочку на данный момент готовимся. Я еще знакомлюсь с игроками. Возможно, они сами еще не видят свой потенциал, а я вижу в определенных игроках больший потенциал, чем видят они. Мне хочется, чтобы ребята раскрывали его как на тренировках, так и в играх. То есть профессиональнее подходили к себе. Индивидуальная подготовка – это самая главная составляющая. Сейчас уже нет такого: "Тренируйте меня, тренеры". Наоборот, профи каждый день работает над собой. Конечно, тренер должен помочь найти пути, но все остальное за игроком.

Напомним, Кононов был назначен тренером "Арсенала" 1 июня 2018 года. Контракт со специалистом рассчитан на 1 год.

Прошлый сезон туляки завершили на седьмом месте в РФПЛ.