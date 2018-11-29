Олег Кононов: "Сделал одну ошибку, которая стала ключевой"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что по ходу матча Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) совершил одну ошибку, не выпустив одного из игроков, и эта ошибка, возможно, стала ключевой в этой встрече.

– Не было желания выпустить Рассказова? Было ощущение, что на поле вышла возрастная, и "Спартак" постоянно пропускал запросы. Один из трех "Рапид" реализовал.

– Мы неправильно сыграли позиционно, вся линия защиты. Мы должны тактически играть в другом ключе. Не должны были делать офсайд, а играть по мячу и по сопернику. Чисто неправильно отработали ребята все конкретно в этом моменте. Я бы хотел сказать другое. Я не сторонник выпускать защитников, когда мы выигрываем. У меня была одна замена, которую я не сделал, и это была моя ошибки. Я должен был переломить игру, выпустив игрока атаки. Но я это не сделал.

Тренер "Рапида" сделал замену, усилил игру. Моя ошибка в том, что я не сделал замену, и она повлияла на ход игры. Вот это ключевой вопрос, что касается работы тренера.

И в концовке хочу сказать еще: мне очень нравится, как ребята рабатают. На тренировках они интенсивно трудаятся. Я думаю, что та работа, которая есть, и те игроки, возможно, возрастные или слишком молодые, но у нас есть фундамент, на котором мы это делаем. ТО есть физическая готовность неплохая, просто тот футбол, который я хочу видеть, он более жнергозатратный. С мячом мы будем играть только тогда, когда сможем забирать мяч на чужой половине поля. Где-то физиологически у нас снова будут спады, такие как сегодня. Времени у нас до следующей игры у нас мало, два дня есть. Поэтому мы все вместе будем добиваться того, чего мы хотим. А мы хотим побеждать, играя в футбол. (Александр Рогулев)