Олег Кононов: "С детства болею за "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что с детства поддерживал красно-белых. Он также отметил, что хочет, что команда играла в манере Константина Бескова и Олега Романцева.

– Вы воспитывались на "Спартаке" Бескова? – поинтересовались у Кононова.

– Да, считаю его самым лучшим тренером – как и Романцева. С детства болею за "Спартак". Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере. Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь.

Романцев в качестве тренера-консультатнта? Конечно, буду рад, если Олег Иванович будет приезжать в Тарасовку. То же самое могу сказать про многих других ветеранов. (Вячеслав Короткин)