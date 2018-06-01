Олег Кононов: "С Божовичем по "Арсеналу" общаться не планирую"

Олег Кононов прокомментировал свое назначение в "Арсенал". Он отметил, что много футболистов основного состава покинули клуб, им нужно заменить равноценными.

- Благодарю руководство клуба за доверие, - заявил Кононов. - именно президент вел со мной работу и объяснил, зачем я нужен команде. Мы с Гурамом Захаровичем давно знакомы, и я наблюдал, как "Арсенал" развивается. При этом приглашение было неожиданным. Я не знал нюансов относительно Миодрага Божовича. Сам не был готов, и у меня были другие планы, но Аджоев меня убедил. Нынешне положение - результат системной работы руководство, главного тренера. Для меня честь работать в "Арсенале" и достигать с ним прогресса.



- Подписание для вас волнительно?



- Не сказал бы, оно связано с тем, что нужно оправдать оказанное доверие. Как и не будет результата без небольшого волнения перед матчем, когда стоит задача его выиграть.



- С Божовичем общались или планируете?



- Нет. Зачем рассказывать про команду? Все видно по результатам и играм. Меня введут в курс дела руководители клуба и те, кто непосредственно работал с Божовичем.



- Как восполните потерю Дзюбы?



- Селекционная работа продолжается. Если Артем Дзюба захочет продолжить карьеру в "Арсенале", буду рад. Я всегда относился с уважением.



- Такая возможность есть?



- Все зависит от "Зенита" и самого футболиста.



- На какой срок заключили договор?



- На один гол. Если мы будем работать успешно, я готов продолжать сотрудничество.



- Задачи какие?



- Как тренер, всегда ставлю для себя высокую планку. Нужно узнать детально, кто у нас будет играть, потому что много футболистов основного состава покинули клуб, их нужно заменить равноценными. Чтобы игра команды оставалась на высоком уровне. Футболистам нужно понять мои требования. Хочу, чтобы команды играла в атаку и открытый футбол. Постараться быть полезным команде и клубу, чтобы болельщики приходили на стадион и получали удовольствие от игры.



- Джорджевич и Новосельцев вам нужны?



- Конечно, будем предпринимать шаги, чтобы они оказались в "Арсенале". (Евгений БЕЛОУСОВ)