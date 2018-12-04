Олег Кононов: "Решение о переходе в "Спартак" принял моментально"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов признался, что моментально принял решение возглавить красно-белых. 52-летний специалист занял эту должность 12 ноября 2018 года, а первый разговор о переходе возник после победы тульского "Арсенала" под руководством специалиста в Москве над красно-белыми 21 октября – 3:2.

– Что касается "Спартака", то я решил все для себя моментально, – сказал Кононов в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Не помню, с какого момента, но мы быстро договорились. Слухи пошли раньше, но конкретики не было.

"Спартак" – это работа. Где-то больше давление, где-то – меньше. Футбол и сложен, и прост. Сложность состоит в том, что помимо игры на футбольном поле, кипят страсти вокруг. Если говорить о "Спартаке", то на протяжении всей истории этого клуба всегда были и футбольные, и нефутбольные страсти, а также давление. Это нормально. Если рассматривать европейские страны, то в каждом топ-клубе можно наблюдать то же самое.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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