Олег Кононов проводит тренировку "Арсенала". Прямо сейчас

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов в эти минуты проводит в Туле тренировку команды перед домашним матчем 12-го тура РПЛ против "Оренбурга".

По информации "СЭ", "Спартак" договорился с представителями тренера об условиях контракта. В то же время нерешенным остается вопрос расставания тренера стульским клубом: договор не предусматривает досрочного разрыва – вероятно, красно-белым предстоит платить компенсацию.

Ранее журналист Василий Конов сообщил, что сегодня Кононов встречается в Москве с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном на "Открытии Арене".

Сам Федун днем провел заседание совета директоров ИФД "Капиталъ". "Открытие Арену" сегодня он не посещал.

Кононов возглавил "Арсенал" летом этого года. После 11 туров команда занимает 10-е место в таблице чемпионата России.

В воскресенье, 21 октября, туляки победили "Спартак" в Москве (3:2). На следующий день с поста главного тренера красно-белых был уволен Массимо Каррера. Временно исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.