Олег Кононов: "Потенциал у игроков "Спартака" огромен"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что игроки красно-белых обладают огромным потенциалом. 52-летний специалист добавил, что футболисты выходят на тренировки с хорошим настроением.

- Каждый игрок индивидуален, со своей призмы видит требования тренера, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Подвести игрока под то, что идеально хочет тренер, невозможно. В общих чертах мне нравится, как команда работает и думает. Каждый из игроков. Потенциал у наших футболистов огромен. Если они понимают игру, значит, команда уже близка к победе в любом турнире. Если нет, то могут быть большие проблемы. Моя задача - донести футболистам понимание игры, того, как мы должны действовать.

Интенсивные тренировки? Мне никто не говорил об усталости. Игроки выходят с хорошим настроением на тренировки. Мы даем им чувство радости - игровые задания, упражнения с мячом. Для меня важно, чтобы команда понимала то, что она делает. Сборы направлены на то, чтобы максимально подготовиться к чемпионату.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь