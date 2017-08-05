Олег Кононов: "Поражение от "Уфы" связываю с тем, что после травмы Семенова не успели перестроиться"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после поражения от "Уфы" (2:3) в матче 4-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда не успела перестроиться после вынужденной замены, связанной с травмой защитника Андрея Семенова. По словам специалиста, полузащитник Бернард Бериша и Семенов получили несерьезные повреждения.

– Неприятно, что выигрывая этот матч, мы его проиграли. Концовка у нас не получилась, в частности, минуты, где мы подряд пропустили три мяча, – приводит пресс-служба Федерации футбола и мини-футбола РБ слова Кононова. – Связываю это с тем, что у нас случилась вынужденная замена, связанная с травмой Семенова. Не успели перестроиться, проиграли эпизоды в борьбе возле наших ворот.

– Последний матч в качестве главного тренера "Краснодара" вы провели здесь, и тогда, и сегодня не получилось выиграть, "Уфа" для вас трудный соперник?

– Если брать статистику матчей, то нет. Было больше выигрышей, чем поражений.

– Каково состояние Бериши и Семенова, покинувших поле из-за повреждений?

– Думаю, что там не так все серьезно, просто были отданы все силы. Сначала нужно узнать, что это за травмы.

Трансляция матча "Уфа" - "Ахмат" // Три гола за шесть минут. Все мячи "Уфы" в ворота "Ахмата"