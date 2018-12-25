Олег Кононов: "Полтора года контракта со "Спартаком" - не маловато"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в интервью "СЭ" отметил, что заключил контракт с красно-белыми на 1,5 года, понимая, что от него будут требовать результат.

– Полтора года, на которые вы подписали контракт со "Спартаком", – не маловато? Не хотели получить более долгосрочные гарантии?

– Нет. Абсолютно четко понимаю, где и для чего я нахожусь. Моя задача – поставить игру и дать результат. Не дам – все пойму, никаких проблем.

– По-вашему, тренер – это сколько процентов от общего успеха команды?

– Не десять (улыбается).

– Не обсуждали эту тему с Федуном?

– Нет. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Олега Кононова