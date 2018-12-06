Олег Кононов: "Почему не удалось победить "Урал"? Причина в нас самих"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после первого матча 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1) в интервью "СЭ" назвал причину, по которой красно-белым не удалось победить соперника. Он отметил, что нужно было с первых минут действовать так, как начали второй тайм.

– Почему не удалось победить "Урал"? В чем главная причина?

– В нас самих. Нужно было с первых минут действовать так, как начали второй тайм.

– Чего вы хотели бы добиться от команды на зимних сборах в игровом плане?

– Подвести коллектив к возобновлению сезону в стопроцентной готовности, причем все линии. Надеюсь, это получится. (Вячеслав Короткин, Наталья Юрина)

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