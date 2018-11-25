Олег Кононов: "Побеждает команда, мы никого не дадим в обиду"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал тот факт, что выпустил в стартовом составе на матч с "Крыльями Советов" (3:1) опытных футболистов, в том числе полузащитника Дениса Глушакова.

– Артем Ребров – основной вратарь на оставшийся отрезок. Или нет?

– Это к той же теме, что каждый игрок борется за место в составе, – заявил Кононов. – Я выбрал исходя из непростого положения команды психологического и турнирного. Сегодня должны были играть те футболисты, которые играли давно за "Спартак". Очень важно в моем понимании показать себя, что они дорожат клубом и готовы все сделать для победы. Я с этого начал сегодня: мы настраивались на то, чтобы показать, что являемся командой. И будем продолжать это делать. Побеждает команда, и мы никого не дадим в обиду.

– Вы же понимали, что, поставив Глушакова и других опытных игроков, идете против большинства?

– В моем понимании тренер всю ответственность берет на себя. Болельщики могут видеть других игроков, но тренер отвечает за результат. Те игроки, которые сегодня вышли, они мне как тренеру на данный момент не только подходят, через них мы будем строить тот футбол, который я хотел как тренер. Они опытные, они лидеры, они отдаются на все 100% как на тренировке, так и в игре. Для меня это самое главное. Если кто-то из них перестанет это делать, вы сразу увидите все сами.

(Александр Рогулев)