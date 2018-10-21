Олег Кононов: "Победа над "Спартаком" станет для "Арсенала" стимулом в дальнейших матчах"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после матча 11-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:2) заявил, что эта победа является значимой для его команды.

- Хочется более уверенно играть с первых минут, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - У нас быстрые и техничные футболисты, которым нужно меньше терять мячей. Это достигается с помощью работы на тренировках. Для нас это первая выездная победа - она является значимой. Надеюсь, эта победа станет для нас стимулом в дальнейших матчах.

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