Олег Кононов: "Первый тайм играли вяло, оживились только во втором"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал первый матч четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Урала" (1:1). 52-летний российский специалист заявил, что его подопечные плохо отыграли первый тайм, но во втором прибавили

– Первый тайм отыграли плохо, мягко говоря, – заявил Кононов. – Пытались играть низом, более позиционно в атаке. Было очень много потерь перед штрафной, "Спартаку" не удалось показать обострения в нападении. Да, футболисты боролись за мячи, но абсолютно не обостряли. После перерыва сразу стали играть быстрее, могли забить больше, чем один гол. Но здесь уже не успевали в контпрессинг, поэтому соперник проводил ответные атаки и одну из них он реализовал. У нас непростой график. За второй тайм ребят поблагодарил. Все понимают, что в домашнем матче надо было выигрывать. Даже если бы проиграли, все равно бились бы в Екатеринбурге для того, чтобы выйти в полуфинал.

– Не было желания провести более мощную ротацию после эмоционального матча с "Локомотивом"?

– Да, я думал о ротации. Хотел выпустить сразу трех новых игроков. Футболистам было бы сложно войти в игру, потому что они не играли в последнее время. Поэтому принял решение сохранить этот состав. По сути, наша атакующая четверка создает игру в атаке с моментами и голами. Такие же моменты и сегодня были, но мы забили только один. А в первом тайме играли вяло, не обостряли. Оживились только во втором. Вот эта интенсивность у нас должна быть весь матч.

(Александр Рогулев)

Ответный матч четвертьфинала пройдет 24 февраля в Екатеринбурге.