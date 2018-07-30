Олег Кононов: "Перестроение во втором тайме оживило нам игру"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов – о матче с "Динамо" (0:0) в первом туре чемпионата России.

- Перестроение во втором тайме оживило нам игру. Вышел Лесовой, более мобильно сыграл Костадинов. Нам нужен был один игрок в полузащиту, который будет страховать нашу атаку. Он очень хорошо справился с этим. Сергей Ткачев, играя на позиции ложной девятки, открывался между линиями, и за счет его мы выходили в атаку, где могли реализовать два стопроцентных момента, - сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. - Вы видели, что "Динамо" - очень быстрая команда. Они очень быстро выходят в атаку и сразу же, ничего не придумывая, делают или быструю фланговую атаку с ударом по воротам, или играют на подборе от своих больших форвардов, и сразу следует удар по воротам. Они играли прагматично, с выбеганием. Мы готовились к этой игре. Даже когда они играли в полном составе, они играли так же. На сборах они наигрывали такой вот агрессивный футбол: с давлением, с прессингом, с быстрой атакой. Поэтому мы были готовы к этому футболу. Возможно, как и они к нашему.

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