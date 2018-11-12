Олег Кононов: "Переход в "Спартак" – шаг к мечте"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей мечте и отметил, что работа с красно-белыми – это шаг на пути ее реализации.

– Несколько лет назад вы говорили, что ваша мечта – выиграть чемпионат России и Лигу чемпионов. Переход в "Спартак" – шаг к мечте?

– Так и есть. Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со "Спартаком" совпадают.

– Вы покинули "Арсенал" в разгар сезона. В Туле отнеслись к этому с пониманием?

– Да. Я благодарен президенту "Арсенала" и губернатору Тульской области. В клубе были созданы прекрасные условия для работы. Предложение от "Спартака" стало неожиданным для "Арсенала", но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой. Тульские болельщики тоже проводили тепло, спасибо им за это.

– А вы сами согласились не раздумывая?

​– А вы как думаете? (Улыбается.)