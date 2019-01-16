Олег Кононов: "Педро Роша никуда не уйдет"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что бразильский форвард красно-белых Педро Роша останется в команде. Ранее телеканал ESPN сообщал об интересе к бразильцу со стороны "Сантоса" и "Атлетику Минейру", а "Спартак" требовал за футболиста 12 миллионов евро.

– Если Айртон только пришел, то Педро Роша уже полтора года в "Спартаке", но все еще адаптируется. Готовы вы ему дать больше игрового времени после возобновления чемпионата?

– Если он продолжит работать так, как сейчас, то конечно готов. Дай бог, чтобы не было травм, потому что в эти полтора года, про которые вы говорите, он много лечился. Плюс адаптация, плюс проблемы в семье. Сейчас у него голова свободна, он готов играть, готов тренироваться и отдаваться полностью. Он очень хочет быть в "Спартаке", несмотря на то, что многие серьезные клубы Бразилии хотели бы видеть его у себя. Сейчас все зависит от него, но то, как Роша работает, мне нравится.

– То есть отпускать его никуда не будете?

– Нет, никуда он не пойдет. (Александр Рогулев)

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