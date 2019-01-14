Олег Кононов - о Глушакове: "Не трибуны ставят стартовый состав"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ситуацию с капитаном команды Денисом Глушаковым. Многие болельщики красно-белых настроены против хавбека. Причиной стал конфликт Глушакова с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Специалист перевел его в молодежную команду, а после его отставки Глушаков вернулся в основу. Фанаты "Спартака" уже провели несколько акций против его появления в составе.

- Я никому не могу гарантировать никому место в стартовом составе, - сказал Кононов в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди". - Тем более Глушакову, потому что эта позиция достаточно сложная. Он играет в центральной зоне, большая конкуренция на этой позиции.

Он начал сейчас играть, потому что выиграл конкуренцию у тех, кто сейчас в "Спартаке". Для меня это самое главное: у игроков есть соперничество между собой. Любой игрок, который будет работать и отдаваться на поле, достоин места в составе.

Что касается трибун... Сложный вопрос. Но болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя результат. И оно ответственен за игрока и команду. Не трибуны ставят стартовый состав. Я привык брать на себя ответственность.

То же самое у меня получилось с Денисом в сложный период. Я не знаю, что будет дальше. Будет соответствовать требованиям - будет играть. Не будет соответствовать - не будет.