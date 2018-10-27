Олег Кононов: "Новости не отвлекали меня от подготовки к матчу с "Оренбургом"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов перед матчем 12-го тура РПЛ против "Оренбурга" заявил, что его команде необходимо сохранять победный настрой.

- Новости не отвлекали меня от подготовки к матчу, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Все мысли были о сегодняшней игре. Нам нужно играть агрессивно и в атаке, и в отборе, смело и умно. Главное, соблюдать баланс между обороной и атакой. Хотя этого может и не хватить, если не будет самоотдачи и настроя. У команду было хорошее настроение после победы над "Спартаком". Все эти дни мы серьезно работали. Наша задача - выложиться на результат.

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