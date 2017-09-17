Олег Кононов: "Новички влились в команду и готовы проявлять себя"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов перед матчем 10-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что не консультировался с защитником своей команды Андреем Семеновым о сопернике. Игрок обороны грозненцев с 2009 по 2012 год выступал за дальневосточную команду.

- Как прошел перелет?

- Думаю, что футболисты хорошо отдохнули и готовы к игре, - сказал Кононов во флеш-интервью.

- Треть дистанции чемпионата. В каком состоянии команда подошла к 10-му туру?

- Сегодня увидим. Новички полноценно влились в команду и готовы проявлять себя.

- В вашей тренерской карьере не было матчей в Хабаровске. Зато ваш игрок Андрей Семенов провел здесь несколько сезонов. Говорили с ним по этому поводу?

- Нет, мы не говорили об этом. Знаю, что он тут играл. Надеюсь, это ему поможет в сегодняшней игре.

- Последние матчи команда провела в оборонительной манере против сильных соперников. Можно сказать, что сегодня тактика изменится?

- Посмотрим. Игра покажет.

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"