Олег Кононов: "Никогда не буду играть от обороны"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:2) отметил, что хотел бы изменить российский футбол. Поэтому, по его словам, даже с таким соперником его команда играла в атаку.

– Всегда сложно играть со "Спартаком" – особенно на этой замечательной арене. Непростым получилось начало матча. Но в итоге сумели победить, с чем всех и поздравляю. Почему команда иногда тянула время? Есть психология, есть усталость. Ребята иногда хотят сохранить счет. Непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Я был действительно недоволен, когда очень долго праздновали голы или долго лежали после столкновений. Не знаю, изображали игроки боль или на самом деле им было больно. К примеру, не хотел в эпизоде с микротравмой Кангва, чтобы выходили наши врачи – это лишняя минута. Хочу, чтобы команда играла, а не лежала.

– Что сказали команде после гола в раздевалку?

– Я всегда верю в победу, у меня с этим проблем нет. Ребята это знают. Мы играем для того, чтобы побеждать, а не для того, чтобы смотреть, как соперник побеждает.

– Как вы все-таки обыграли "Спартак"?

– Сложный вопрос... Должны были играть быстрее при переходе из обороны в атаку. Мобильнее и точнее. Уступили по владению мячом, это нам не удалось, много ошибались. И в конце стали просто выносить, а должны были играть так же, как и прежде. Решили играть в 2 нападающих, у нас не было Горбатенко, Бакаева и Ткачева.

– Чувствуется, что вы тренер порядочный, старой закалки. Как вам удается с этим жить в современном футболе?

– Мы не только тренеры, но и педагоги. Чему-то учим. Хотим, чтобы были красивые комбинации, дриблинг, отбор. Мне не нравится футбол от обороны. Я никогда не буду так играть. Получится изменить футбол в России – буду рад. (Дмитрий Зеленов)