Олег Кононов: "Не жалею о том, что возглавил "Спартак" по ходу сезона"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов признался, что не сожалеет о том, что возглавил команду по ходу сезона. 52-летний специалист добавил, что успел сделать выводы о готовности футболистов красно-белых.

- Не жалею о том, что возглавил "Спартак" по ходу сезона, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Узнал, как готов тот или иной игрок, на сколько процентов. Узнал, как команда работала ранее. Мы сделали выводы с тренерским штабом. Сейчас у нас строится работа с игроками, которых мы знаем. Есть план, как вывести игроков на тот уровень, который поможет нам продолжить сезон в оптимальной готовности.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь