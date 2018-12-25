Олег Кононов: "Не отправил бы игрока в дубль за лайк"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в интервью "СЭ" отметил, что не относится всерьез к тому, что футболисты пишут в интернете.

– Можете ли представить себя отправляющим игрока в дубль за лайк?

– Не являюсь серьезным пользователем социальных сетей. В свое время у меня был твиттер, сейчас есть аккаунт в Фейсбуке. Может, открою Инстаграм – посмотрим. Но в любом случае никогда не относился к этому всерьез. Считаю это просто развлекательным элементом. Наверное, я человек старой школы.

– То есть жизнь есть жизнь, а интернет есть интернет, и не надо их смешивать?

– Да, абсолютно. Лучше диалога с глазу на глаз, а не через какие-то сети, еще ничего не придумано. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Олега Кононова