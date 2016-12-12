Олег Кононов: "Не могу говорить, что сейчас нужно Смолову"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отметил, что нападающему "быков" Федору Смолову необходимо проявлять максимальную самоотдачу, чтобы продолжать прогрессировать.

– Я не могу говорить, что сейчас нужно Федору Смолову, – сказал Кононов в эфире радиостанции "Спорт ФМ". – В любом случае, чтобы прогрессировать, нужно отдаваться полностью своей работе на поле. Нужно доказывать самому себе, что ты постоянно прогрессируешь. Если Смолов поставил себе цель играть в серьезном европейском клубе, то нужно ее добиваться. Это будет большим плюсом, если это действительно так.

Но если он поставил себе цель выиграть чемпионат России и выиграть Лигу Европы с "Краснодаром", то значит нужно работать в этом направлении. Могу сказать, что в "Краснодаре" созданы все условия для прогресса.