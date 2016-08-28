Олег Кононов: "Не хочу комментировать судейство в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов после поражения в матче 5-го тура чемпионата России от "Локомотива" (1:2) отметил напряженный характер встречи. Специалист не стал комментировать судейство.

- Жесткая борьба, обе команда играли на результат, - сказал Кононов в эфире телеканала "Наш футбол". - В первом тайме мы и "Локомотив" действовали компактно. Во втором тайме начали раскрываться и пошли моменты. Эмоций было много - мы хотели победить. Что не позволило взять очки? Мелкие ошибки. Судейство? Не хочу это комментировать. Надо посмотреть некоторые спорные моменты.