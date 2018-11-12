Олег Кононов назначен главным тренером "Спартака"

Олег Кононов назначен главным тренером московского "Спартака", сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Соглашение "Спартака" с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.
В нынешнем сезоне Кононов возглавлял тульский "Арсенал", который после 14 туров занимает 11-е место, имея в с своем активе 17 очков.
Помимо "Арсенала" Кононов ранее был главным тренером львовских "Карпат", "Севастополя", "Краснодара" и грозненского "Ахмата".
"Спартак" на данный момент занимает 9-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 19 очков. А также продолжает выступление в Лиге Европе и ОЛИМП - Кубке Росии по футболу.
Московский клуб представил 52-летнего тренера видеонарезкой стадионов, на которых выступали команды, которые он ранее тренировал.
⚡️⚡️⚡️ Олег Кононов – главный тренер #Спартак’а– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 12, 2018
Совет директоров @fcsm_official принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова.
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