Олег Кононов: "Наступаем на те же грабли"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после после матча 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2) отметил, что команда снова наступила на те же грабли, пропустив быстрый гол.

– Тяжело анализировать такую игру сразу по горячим следам. Команда сыграла хороший второй тайм, первый тайм был плохой, – цитирует ТАСС Кононова. – Почему-то начали прижиматься к своим воротам, из-за чего пропустили, а сами создавали мало проблем вратарю соперника. К сожалению, наступаем на те же грабли и пропускаем после того, как забиваем. Трудно сказать, почему это происходит, мне самому это как ножом по сердцу.

Трансляция матча "Ахмат" – "Спартак"