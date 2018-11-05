Олег Кононов написал заявление об увольнении из "Арсенала". Его штаб ждет "Спартак"

Как стало известно "СЭ", главный тренер "Арсенала" Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского клуба. Домашний матч 14-го тура с "Анжи" должен стать для него последним в городе оружейников.

После этого Кононов сможет стать главным тренером "Спартака". Вместе с ним тульский клуб покинет его тренерский штаб: старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Суарес Сантьяго Хесус и Фотопулос Стергиос, тренер-аналитик Михаил Кожевников. По нашим данным, "Арсенал" и "Спартак" подпишут соглашение, которое регулирует переход тренеров – речь идет о сумме порядка 500 тысяч евро, что равно зарплате специалистов до конца срока их контрактов с туляками. Штаб Кононова должен приступить к работе с московской командой сразу после ее возвращения из отпуска, связанного с перерывом на матчи сборных – в начале второй декады ноября.

И.о. главного тренера туляков станет Игорь Семшов (экс-полузащитник сборной имеет лицензию категории А и, по информации "СЭ", в декабре должен начать обучение на курсах по получению лицензии PRO).

Полный расклад по переходу Кононова из "Арсенала" в "Спартак" – здесь.