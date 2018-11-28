Олег Кононов: "Надеюсь на прогресс Ханни"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал игру Софьяна Ханни под своим руководством. Напомним, что в матче с "Крыльями Советов" (3:1) алжирец отметился первым голом в сезоне РПЛ.

– Что скажете о Ханни? Вы довольны?

– Что касается Софьяна, он проводит качественно все треинировки. Мне нравится, как он работает, мне нравится его понимание своей позиции и требований, которые я ставлю перед ним. Надеюсь на его прогресс, мастерство и, конечно, конечный результат, – сказал Кононов на пресс-конференции. (Александр Рогулев)