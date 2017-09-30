Олег Кононов: "Надеемся на голевое чутье Мбенга"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с "Тосно" отметил, что команда должна сыграть сбалансированно. В атаке у грозненского клуба сыграют Лео Жаба, Мбенг и Митришев.

– Я доволен своими футболистами. На данный момент мы предпочли такой вариант нападения, – отметил Кононов в эфире телеканала "Наш футбол". – Почему на поле выйдет Мбенг? Он долгое время был травмирован и набирал кондиции. Сейчас мы видим, что они улучшаются. Дали возможность ему попробовать себя с первых минут. Он очень хороший футболист. Надеемся на его голевое чутье и на то, что он нам будет сегодня полезен.

Вызывает ли "Тосно" опасения? Дело в том, что мы не смотрим на соперника. Мы просто играем. Каждая команда в чемпионате России достаточно серьезная. Многое будет зависеть от баланса между атакующими и оборонительными действиями.

Напомним, матч "Тосно" - "Ахмат" состоится сегодня. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.