Олег Кононов: "Мы заинтересованы в Джорджевиче. Но всему свое время"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов на пресс-конференции после поражения в матче 2-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) отметил, что его команда ищет усиления атаки.

– У вас в нападении не первый матч играют атакующие полузащитники. Будет ли усиление нападения?

– Мы понимаем, что у нас нет центрального нападающего, – сказал Кононов. – В концовке впереди провели два полузащитника – Ткачев и Горбатенко. Но селекционная служба работает. Есть один футболист, который, скорее всего, будет у нас через день. Клуб сам объявит.

– Заинтересован ли "Арсенал" в приобретении Луки Джорджевича, который не попал в заявку "Зенита" на сезон?

– Да, мы заинтересованы. Но всему свое время, и вы узнаете в ближайшее время. (Гоша ЧЕРНОВ)