19:24 | Футбол — РФПЛ

Олег Кононов: "Мы выставили оптимальный состав против "Спартака"


Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что у его команды есть проблемы из-за обилия травмированных футболистов. Специалист также добавил, что он выставил оптимальный состав.

– У нас есть проблемы, есть травмированные игроки и болезни, которые нам надо лечить, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кононов. – Но мы хорошо тренировались, посмотрели всех футболистов и выставили оптимальный состав.

Встреча "Ахмат" - "Спартак" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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