Олег Кононов: "Мы должны соответствовать тому, как болеют за "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал встречу с фанатами красно-белых.

- Здесь могу сказать, что большие впечатления, - сказал Кононов. - Когда находишься в стороне, не работаешь в "Спартаке", определенно другое восприятие. Когда ближе окунаешься в клубную работу, здесь все иначе. Могу сразу сказать про фанатов и болельщиков, я сразу ощутил жизнь абсолютно другую, нежели многих других фанатов других клубов, где работал.

Здесь гораздо больше людей, которые ставят преданность клубу на первое место по сравнению со своей семьей, детьми, женой. Это крепко, я сразу это ощутил. Поэтому задача наша и моя как тренера соответствовать этому. Игрой, результатом. Потому что это все взаимосвязано: то, как болеют за нас, мы должны показывать, как мы болеем за клуб, за них.

- Что они вам сказали?

- Пожелали побед и такого футбола, который они ждут. Зная меня, они сказали, чтобы я продолжал то дело. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

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