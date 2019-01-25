Олег Кононов: "Мы боремся с нецензурной бранью в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что пытается бороться с нецензурной лексикой в команде. Он также добавил, что за нарушение запрета на мат даже есть наказания и штрафы.

– Мы боремся с нецензурной бранью, – сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". – Жестко боремся. Не буду говорить, какие за это наказания, но жестко. Есть штрафы.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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