Олег Кононов: "Моя задача - сделать коллектив в "Спартаке". Времени мало, но я постараюсь"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о своей тренерской философии и задачах, которые ему предстоит выполнить в команде.

- Я играл на позиции игрока под нападающими. Это позиция, где ты можешь комбинировать, отдавать красивые передачи и сам забивать, - цитирует Кононова пресс-служба красно-белых. - В детстве я хотел стать тренером, и еще тогда я поставил перед собой цель привить своей команде интересный, красивый и запоминающийся футбол. Многие специалисты верят в другую игру. Они действуют на результат, а это разрушает игру. Для меня интересно победить этих скептиков и доказать, что результата можно достичь за счет атакующей игры. Уже пообщался с Романцевым, надеюсь, что смогу пообщаться еще. Для меня этот тренер является лучшим в российской истории, и не только по результату, но, в первую очередь, по игре. Мне хотелось бы сделать его футбол еще сильнее.

Одна из моих задач - сделать коллектив. Времени мало, но я постараюсь. Я уважаю футболистов, но никогда не даю игроку переступить ту черту, где работает главный тренер и его личность. Искусственно использовать молодежь я не буду. Она должна понимать, что играет в самом титулованном клубе, где надо давать результат и прогрессировать, а не стоять на месте. Нужно доказывать, что ты сильнее. Для меня важно, чтобы российские футболисты, которые прошли школу "Спартака", были частью команды.