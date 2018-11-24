16:23 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Молодые будут играть, если окажутся сильнее на своей позиции"

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Новый главный тренер московского "Спартака" рассказал о том, собирается ли он привлекать к матчам молодых игроков красно-белых, как это делали его предшественники Массимо Каррера и Рауль Рианчо.

– Вы будете делать ставку на молодых, как это делали до вас? В том числе на вратарской позиции.

– Я всегда доверяю молодым игрокам, если они соответствуют уровню игры. Если молодой игрок перспективен, надо его подводить аккуратно, не забывая о психологической составляющей. Молодые ребята в "Спартаке" очень талантливые, с каждым из них я разговаривал. Тут все зависит от них, в каком состоянии они будут находиться. Я достаточно требователен в игре, состав определяется из того, кто на данный момент сильнее, все анализируется за день до игры. Если молодой игрок сильнее, конечно, он будет играть (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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