Олег Кононов: "Мне очень приятно и ответственно защищать цвета "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о том, что он чувствовал после того, как возглавил красно-белых.

- Жизнь не изменилась, так как это моя любимая работа. Изменилось то, что я нахожусь в таком легендарном клубе. Мне очень ответственно и приятно защищать цвета этого клуба. Есть семейная атмосфера, как бы кто ни говорил. В любом клубе стремятся создать такую атмосферу. Так же, как и в семье, могут быть разные плохие и хорошие ситуации. Их нужно решать.

У нас сложный график, нам было нужно, чтобы опытные игроки взяли на себя ответственность за результат. В первую очередь в плане психологии и уверенности. Зе Луиш и Адриано – одни из лучших игроков в РПЛ, они должны были занимать место в стартовом составе. Соединить их была моя задача, а дальше уже искать подходящую схему. Глушакову надо доказывать преданность клубу и болельщикам. Он это делал на тренировках и в играх. Что касается молодых игроков, то я за ними внимательно слежу на тренировках. Мы понимаем, что могут быть определенные спады, это нормально. Им по 20 лет, они будущее "Спартака", и их нужно ставить, несмотря на возможные ошибки.