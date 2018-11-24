Олег Кононов: "Меня устраивают все игроки "Спартака"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал возможность усиления команды в зимнее трансферное окно.

- Вы уже познакомились с командой. Можете сказать, какие позиции стоит усилить?

- Меня все игроки устраивают, я во всех абсолютно верю. Надеюсь, они будут прогрессировать даже в этот небольшой промежуток. Дальше вместе с ними будем определять. Не стоит забывать, что у каждого есть свой контракт, а я лишь одна составляющая клуба. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

Все о чемпионате России - здесь