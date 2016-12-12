21:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Кононов: "Мамаев так и не смог прийти в себя после скандала в Монте-Карло"

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Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов вспомнил скандальную историю в Монте-Карло с участием полузащитника "быков" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

– Когда это все произошло, я сразу подумал о месте Мамаева в "Краснодаре", – сказал Кононов в эфире радиостанции "Спорт ФМ". – У меня был негатив к его действиям. Ведь через день он должен был быть у нас на сборах в Австрии. Но позже он приехал, мы поговорили, обсудили эту историю. Безусловно, такие поступки не красят профессионального спортсмена. Это мягко сказано.

Но вы вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя. Потом была травма, после которой сложно было восстановиться. Я вот смотрел на всю эту ситуацию и думал, как такое возможно.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/kononov-mamaev-posle-monte-karlo-tak-i-ne-prishyel-v-sebya.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Дуракам закон не писан.

21:19

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