Олег Кононов: "Мамаев так и не смог прийти в себя после скандала в Монте-Карло"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов вспомнил скандальную историю в Монте-Карло с участием полузащитника "быков" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

– Когда это все произошло, я сразу подумал о месте Мамаева в "Краснодаре", – сказал Кононов в эфире радиостанции "Спорт ФМ". – У меня был негатив к его действиям. Ведь через день он должен был быть у нас на сборах в Австрии. Но позже он приехал, мы поговорили, обсудили эту историю. Безусловно, такие поступки не красят профессионального спортсмена. Это мягко сказано.

Но вы вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя. Потом была травма, после которой сложно было восстановиться. Я вот смотрел на всю эту ситуацию и думал, как такое возможно.