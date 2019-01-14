Олег Кононов: "Мамаев будет еще играть"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов выразил надежду, что его бывший подопечный, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев еще вернется на поле.

- Павел крепкий человек. Мне жаль, что все так происходит, - сказал Кононов в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди". - Он должен играть. В моем понимании, конечно, ситуация сложная. Но я думаю, что он справится. Он сильный человек и будет еще играть.

Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.