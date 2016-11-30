Олег Кононов: "Краснодар" на глазах уходил вперед от "Кубани"

Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал об опыте работы в частных клубах, в том числе у Сергея Галицкого – одного из крупнейших бизнесменов России. 50-летний специалист выступает сегодня на встрече в Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС.

– Такие люди не хотят тратить деньги на ветер. Хотят понимать, во что они вкладывают, – подчеркнул Кононов. – Поэтому им нужно подробно все объяснить, доказать, что твоя модель верна. И если какие-то моменты их интересуют, то они тут же спрашивают. Галицкий часто делился тем, что его волновало. В том числе иногда рассказывал о проблемах своего бизнеса, то есть какие-то нефутбольные вещи.

Мне, кстати, нравилось, что помимо того, чтобы развивать академию, он построил много площадок с искусственным покрытием по всему краю, манежей. В том числе благодаря этому "Краснодар" на глазах уходил вперед от "Кубани". Противостояние было интересное, но в "Кубани" в плане развития и менеджмента по сравнению с "Краснодаром" все делалось, скажем так, иначе... (Филипп ПАПЕНКОВ)